Названа причина поломки лифтов в башне «Федерация» в «Москва-Сити»

Автоматическая блокировка лифтов в башне «Федерация» в «Москва-Сити» произошла из-за повреждения системы пожарной сигнализации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

По словам собеседника агентства, систему повредили специалисты ремонтной бригады. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, сегодня, 13 февраля, в 95-этажной башне «Федерация» остановились лифты. Некоторые из кабин застряли на верхних этажах, среди пассажиров началась паника. Внизу образовалось большое скопление людей, поскольку многие не захотели подниматься пешком.

Через некоторое время лифты починили. О пострадавших в инциденте не сообщается.