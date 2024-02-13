Блиновская расплакалась в зале суда

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов в особо крупных размерах, разрыдалась на судебном заседании. Она попросила судей в Год семьи отпустить ее к детям, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, обвиняемая участвовала в заседании суда по видеосвязи из СИЗО.

Блогер напомнила юристам, что у нее дома остались четверо детей, младшему ребенку — всего три года. Она рассказала о том, что малыши талантливые, хорошо учатся, очень переживают за свою маму.

«Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. Мое наказание в данный момент является чрезмерно строгим», — заявила Блиновская со слезами на глазах.

Блогер констатировала, что в России — Год семьи, она должна быть со своими детьми.