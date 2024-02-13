В сентябре 2023 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре признал Кагарлицкого виновным в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и назначил штраф в размере 600 тыс. рублей с запретом заниматься администрированием сайтов и любых информационных ресурсов на два года. Он был освобожден из-под стражи в зале суда. После этого прокуратура подала жалобу на приговор и потребовала ужесточить наказание. ТАСС