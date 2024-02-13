МВД объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас

МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

Каллас разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако, по какой именно — не указывается.

ТАСС добавляет, что в розыск также объявили госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. В его случае статья тоже не уточняется.

Напомним, что эстонский премьер активно поддерживает Украину в конфликте и предлагает вводить новые санкции в отношении России. После начала спецоперации она призвала изолировать РФ «от свободного мира» и лишить россиян «привилегии посещать Европу».