МВД объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас
МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.
Каллас разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако, по какой именно — не указывается.
ТАСС добавляет, что в розыск также объявили госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. В его случае статья тоже не уточняется.
Напомним, что эстонский премьер активно поддерживает Украину в конфликте и предлагает вводить новые санкции в отношении России. После начала спецоперации она призвала изолировать РФ «от свободного мира» и лишить россиян «привилегии посещать Европу».
При этом летом 2023 года она оказалась в центре скандала из-за своего супруга Арво Халлика, который вел бизнес в РФ. СМИ выяснили, что частично принадлежащая ему транспортная компания перевозила грузы на территорию РФ. Информация вызвала широкий резонанс в обществе, а оппозиция потребовала отставки Каллас. Премьер в результате извинилась перед общественностью за скандал, но заявила, что не будет уходить в отставку.