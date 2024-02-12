Пока вы не уснули: разведка Британии о сроках завершения СВО и Путин о приоритете РФ

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Президент Финляндии назвал условие для восстановления отношений с РФ

Финляндия не собирается поддерживать политические отношения с Россией до конца спецоперации на Украине. Об этом заявил новый финский лидер Александр Стубб, пишет РИА Новости.

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб, представляющий консервативную Национальную коалиционную партию, одержал победу во втором туре президентских выборов над экс-главой МИД Пеккой Хаависто. После своего избрания, говоря об украинском кризисе, Стубб заявил, что «путь к миру лежит через поле битвы».

Разведка Британии определила примерные сроки завершения СВО

Британская разведывательная служба MI-6 направила в администрацию Владимира Зеленского доклад, в котором содержатся примерные сроки окончания боевых действий. Об этом пишет информационное агентство «Дон 24» со ссылкой на осведомленный источник.

Новому премьеру Грузии устроили «антироссийский пикет» в первый день работы

Группа молодых радикалов устроила антироссийский пикет у здания правительства в первый день работы нового премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Они вынесли транспарант с надписью «Ираклий Гаврилов», напоминая об антироссийских акциях в Тбилиси в 2019 году из-за посещения Грузии российскими депутатами во главе с Сергеем Гавриловым.

Российская компания под санкциями впервые победила в международном суд

Российская компания «Силовые машины» Алексея Мордашова, с 2018 года находящаяся под санкциями США, выиграла иск против вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC). Об этом в понедельник, 12 февраля, пишет РБК.

Отмечается, что это первая публичная победа российской компании, находящейся под санкциями, в международном арбитраже по крайней мере с 2022 года, когда Запад ввел против России жесткие санкции после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

В Абхазии отказались подписывать соглашение с Росгвардией

МВД Абхазии отказалось подписывать соглашение о сотрудничестве с Росгвардией по вопросу обеспечения безопасности в стране. Об этом заявил министр внутренних дел республики Роберт Киут в Telegram-канале ведомства.

Киут пояснил, что законы Абхазии не позволяют обеспечивать правопорядок в государстве силовым структурам других государств.

Путин назвал главный приоритет в России

Работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет выходит на завершающий этап. Главной задачей в России остается повышение доходов и качества жизни граждан. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

В Конгрессе США сделали заявление об успехе России на Украине

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер в социальной сети Х (бывший Twitter) сделал заявление об успехе России на Украине. По его мнению, президент страны Владимир Путин добьется больших результатов в конфликте с Киевом в случае, если Белый дом не окажет Украине материальной поддержки.

Песков объяснил реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина Карлсону

В Кремле считают, что критика интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону со стороны премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера ФРГ Олафа Шольца связана со сложным положением их стран. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Суд вынес приговор коммерческому директору Собчак

Суд приговорил бывшего директора холдинга журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 годам колонии за вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Стало известно о планах властей ограничить «серый» завоз иномарок в Россию