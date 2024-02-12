Новому премьеру Грузии устроили «антироссийский пикет» в первый день работы
Группа молодых радикалов устроила антироссийский пикет у здания правительства в первый день работы нового премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Они вынесли транспарант с надписью «Ираклий Гаврилов», напоминая об антироссийских акциях в Тбилиси в 2019 году из-за посещения Грузии российскими депутатами во главе с Сергеем Гавриловым.
Тогда нынешний премьер был председателем парламента и подал в отставку.
Ираклий Кобахидзе был утвержден премьер-министром Грузии в минувший четверг, 12 февраля он впервые проведет заседание кабмина.
Радикалы принесли барабаны, они кричат: «Сакартвело!» («Грузия!»).