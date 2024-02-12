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Новому премьеру Грузии устроили «антироссийский пикет» в первый день работы

Группа молодых радикалов устроила антироссийский пикет у здания правительства в первый день работы нового премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Новому премьеру Грузии устроили «антироссийский пикет» в первый день работы
© РИА Новости

Они вынесли транспарант с надписью «Ираклий Гаврилов», напоминая об антироссийских акциях в Тбилиси в 2019 году из-за посещения Грузии российскими депутатами во главе с Сергеем Гавриловым.

Тогда нынешний премьер был председателем парламента и подал в отставку.

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Ираклий Кобахидзе был утвержден премьер-министром Грузии в минувший четверг, 12 февраля он впервые проведет заседание кабмина.

Радикалы принесли барабаны, они кричат: «Сакартвело!» («Грузия!»).

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