Новому премьеру Грузии устроили «антироссийский пикет» в первый день работы

Группа молодых радикалов устроила антироссийский пикет у здания правительства в первый день работы нового премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Они вынесли транспарант с надписью «Ираклий Гаврилов», напоминая об антироссийских акциях в Тбилиси в 2019 году из-за посещения Грузии российскими депутатами во главе с Сергеем Гавриловым.

Тогда нынешний премьер был председателем парламента и подал в отставку.

Ираклий Кобахидзе был утвержден премьер-министром Грузии в минувший четверг, 12 февраля он впервые проведет заседание кабмина.