«У них [Шольца и Сунака], как глав исполнительной власти своих государств, была возможность ознакомиться с позицией президента, которая была в полной мере им представлена. Они воспользовались возможностью — это главное. А их эмоциональная реакция отражает ситуацию, в которой находятся их страны, и является попыткой объясниться перед своими налогоплательщиками», — считает Песков.