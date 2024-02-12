«Суд приговорил Суханова к 7,5 годам колонии за вымогательство 11 млн рублей у главы „Ростеха“ Чемезова», — заявили по итогу заседания. Ura.Ru

Следствие считает, что команда Собчак вымогала деньги у Чемезова, чтобы не писать о «Ростехе» негативные посты в Telegram. Суханов был задержан при получении 800 тысяч рублей от сотрудников Чемезова. Фигуранты свою вину отрицают. Lenta.ru