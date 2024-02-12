Разведка Британии определила примерные сроки завершения СВО

Британская разведывательная служба MI-6 направила в администрацию Владимира Зеленского доклад, в котором содержатся примерные сроки окончания боевых действий. Об этом пишет информационное агентство «Дон 24» со ссылкой на осведомленный источник. Газета.Ru

«Российское производство вооружений оставляет Запад позади. Однако текущее производство не позволит ВС РФ начать крупное наступление в 2024 году. Зато через три года Москва может получить решающее превосходство на поле боя», – полагают английские эксперты. Don24.ru