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В Абхазии отказались подписывать соглашение с Росгвардией о правопорядке

МВД Абхазии отказалось подписывать соглашение о сотрудничестве с Росгвардией по вопросу обеспечения безопасности в стране. Об этом заявил министр внутренних дел республики Роберт Киут в Telegram-канале ведомства.

В Абхазии отказались подписывать соглашение с Росгвардией
© ТАСС

Киут пояснил, что законы Абхазии не позволяют обеспечивать правопорядок в государстве силовым структурам других государств.

«В нашем ведомстве, как и во всем руководстве страны, нет людей, готовых действовать и осуществлять свою профессиональную деятельность в ущерб национальным интересам Абхазского государства либо в ущерб интересам наших граждан», — заявил министр, добавив при этом, что разделяет беспокойство граждан относительно гарантий безопасности в стране.

Киут подчеркнул, что у Сухума достаточно личного состава для обеспечения правопорядка на территории республики. По его словам отказ от подписания соглашения не помешает Росгвардии и МВД взаимодействовать для повышения квалификации абхазских полицейских.

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До этого кандидат в премьеры Грузии заявил о намерении вернуть Абхазию.

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