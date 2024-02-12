Финляндия не собирается поддерживать политические отношения с Россией до конца спецоперации на Украине. Об этом заявил новый финский лидер Александр Стубб, пишет РИА Новости.

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб, представляющий консервативную Национальную коалиционную партию, одержал победу во втором туре президентских выборов над экс-главой МИД Пеккой Хаависто. После своего избрания, говоря об украинском кризисе, Стубб заявил, что «путь к миру лежит через поле битвы».

Сегодня в ходе брифинга политик отметил, что до конца спецоперации у Финляндии «фактически не будет отношений с Россией».

«Отношения как таковые у нас есть на практическом уровне между нашими пограничниками в этой довольно сложной ситуации, они есть на дипломатическом уровне между нашими дипломатами и государственными служащими, но прямо сейчас у нас нет политических отношений с Россией», — заявил президент Финляндии.

По его мнению, не стоит ожидать улучшения ситуации, «пока Россия не закончит войну на Украине».