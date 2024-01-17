Пока вы не уснули: Иран о поставках ракет РФ и Медведев о новом конфликте с Украиной

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Словакия отменила запрет на экспорт вооружений на Украину

Парламент Словакии поддержал поправку в законодательстве страны и разрешил Министерству обороны страны утверждать экспорт и поставки оружия, открывая путь государственным и частным оружейным компаниям для военной помощи Украине. Об отмене запрета на экспорт оружия в интересах Киева сообщает Politico.

В Эстонии отказались от демонтажа Бронзового солдата

Правительство Эстонии не планирует демонтаж советского памятника Воину-освободителю, сообщила премьер-министр республики Кая Каллас.

Она напомнила, что предыдущий перенос монумента из центра столицы на Воинское кладбище привел к массовым беспорядкам и дипломатическому давлению. По ее словам, правительство не хочет новых народных волнений и напряженности в обществе.

Медведев заявил, что вероятность нового конфликта с Украиной стопроцентная

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден в том, что вероятность нового конфликта с Украиной стопроцентная, кто бы ни находился у власти в Киеве и с кем бы не вступала в коалиции эта страна.

Политик объяснил, что наличие самостоятельного государства на исторически российских территориях будет постоянно давать поводы для новых военных действий.

В Германии назвали последствия отказа от российского газа

Экономика Германии стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа. Такие последствия назвал министр экономики ФРГ, вице-канцлер и глава партии «Зеленые» Роберт Хабек, его слова приводит РИА Новости.

Экономика Германии находится в чрезвычайно сложной ситуации по двум причинам. Ее электроснабжение было выстроено на зависимости от российского топлива, что позволяло стране конкурировать на рынках. После отказа от газа из России цены на энергию стали выше, и преимущество было утрачено, объяснил парламенту ФРГ Хабек.

Пожар произошел на заводе в Ростовской области

Телеграм-канал «РОСТОВ ЧП НОВОСТИ»

В Шахтах Ростовской области произошло возгорание на заводе по производству полиэфирного волокна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМЧС России по региону.

По его словам, сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе «Авангард» в поселке Гидропривод поступило в 11:30.

Два самолета НАТО замечены у границы Румынии на фоне тревоги в Севастополе

MoD / Crown copyright 2018

Сразу два самолета НАТО находятся в воздушной пространстве у границ Румынии на фоне тревоги, которая объявлена в Севастополе. Об этом сообщает "Военная хроника".

По данным Telegram-канала, у границ зафиксированы P-8A Poseidon ВМС США и итальянский самолет (дальнего радиолокационного обнаружения) ДРЛО G550.

В российском Фонде национального благосостояния не осталось евро

Счет в евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ) в декабре 2023 года обнулился. Об этом информирует Министерство финансов России.

"В декабре 2023 г. часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114 947,6 млн китайских юаней, 232 584,5 кг золота в обезличенной форме и 573,7 млн евро была реализована за 2 900 000,0 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. В результате данных конверсионных операций на счете по учету средств ФНБ в Банке России в евро сформировался нулевой остаток", - говорится в сообщении.

Иран ответил на обвинения в поставках беспилотников и ракет России

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан опроверг поставку беспилотников и ракет России для использования на Украине.

Умер один из главных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Соцсети

В Москве скончался один из главных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС — 78-летний Евгений Козорезов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что тело Козорезова нашли в его квартире на Северном бульваре. Его обнаружила сиделка.

Попова высказалась о необходимости массовой вакцинации от COVID-19