В Роспотребнадзоре больше не видят необходимости в массовой вакцинации от коронавируса в России, заявила глава Федеральной службы Анна Попова. Парламентская газета
При этом она подчеркнула, что относиться к заболеванию нужно осторожно, так как растет госпитализация. По ее словам, в настоящий момент в России пройден пик подъема ковида. Между тем Попова отметила, что, если врач назначает вакцинацию индивидуально, ее необходимо сделать. Москва24
Она также рассказала, что коронавирус уступил место гриппу и респираторным вирусам. Lenta.ru