В Роспотребнадзоре больше не видят необходимости в массовой вакцинации от коронавируса в России , заявила глава Федеральной службы Анна Попова . Парламентская газета

При этом она подчеркнула, что относиться к заболеванию нужно осторожно, так как растет госпитализация. По ее словам, в настоящий момент в России пройден пик подъема ковида. Между тем Попова отметила, что, если врач назначает вакцинацию индивидуально, ее необходимо сделать. Москва24