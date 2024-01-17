Два самолета НАТО замечены у границы Румынии на фоне тревоги в Севастополе
Сразу два самолета НАТО находятся в воздушной пространстве у границ Румынии на фоне тревоги, которая объявлена в Севастополе. Об этом сообщает "Военная хроника".
По данным Telegram-канала, у границ зафиксированы P-8A Poseidon ВМС США и итальянский самолет (дальнего радиолокационного обнаружения) ДРЛО G550.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлено предупреждение о воздушной атаке. Проезд по Крымскому мосту перекрыт.