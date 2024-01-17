Умер один из главных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

В Москве скончался один из главных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС — 78-летний Евгений Козорезов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Уточняется, что тело Козорезова нашли в его квартире на Северном бульваре. Его обнаружила сиделка.

По данным SHOT, на лице Козорезова врачи обнаружили гематомы. По предварительной версии, они появились у него при падении, когда ему стало резко плохо. В качестве причины смерти указывается острая сердечная недостаточность. Тело мужчины отправили на судмедэкспертизу.