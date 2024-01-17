В Шахтах Ростовской области произошло возгорание на заводе по производству полиэфирного волокна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМЧС России по региону.

По его словам, сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе «Авангард» в поселке Гидропривод поступило в 11.30.

По данным Telegram-канала Baza, очевидцы перед пожаром услышали звук взрыва. На видео, опубликованном изданием, видно, как из здания валит густой дым. Причину пожара устанавливают.

Также канал уточняет, что при пожаре на заводе пострадали как минимум семь человек.

В минувший понедельник агентство ТАСС сообщило о пожаре в гимназии № 40 в Калининграде. В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что из здания эвакуировали около 1,6 тысяч учащихся и педагогов. Ликвидировать огонь удалось до прибытия подразделений МЧС России.