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В Эстонии отказались от демонтажа Бронзового солдата

Правительство Эстонии не планирует демонтаж советского памятника Воину-освободителю, сообщила премьер-министр республики Кая Каллас. Lenta.ru

Она напомнила, что предыдущий перенос монумента из центра столицы на Воинское кладбище привел к массовым беспорядкам и дипломатическому давлению. По ее словам, правительство не хочет новых народных волнений и напряженности в обществе. Москва24

Таким образом Каллас отреагировала на депутатский запрос по поводу удаления памятника из «публичного пространства». Газета.Ru

Премьер признала наличие разногласий властей с русской общиной в Эстонии относительно празднования Дня Победы 9 мая, но добавила, что «здешние русские не желают обострения». Парламентская газета

В Эстонии отказались от демонтажа Бронзового солдата
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