Медведев заявил, что вероятность нового конфликта с Украиной стопроцентная

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден в том, что вероятность нового конфликта с Украиной стопроцентная, кто бы ни находился у власти в Киеве и с кем бы не вступала в коалиции эта страна. ТАСС

Политик объяснил, что наличие самостоятельного государства на исторически российских территориях будет постоянно давать поводы для новых военных действий. Lenta.ru