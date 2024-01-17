Медведев заявил, что вероятность нового конфликта с Украиной стопроцентная

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден в том, что вероятность нового конфликта с Украиной стопроцентная, кто бы ни находился у власти в Киеве и с кем бы не вступала в коалиции эта страна. ТАСС
Политик объяснил, что наличие самостоятельного государства на исторически российских территориях будет постоянно давать поводы для новых военных действий. Lenta.ru
"Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Его не предотвратит ни ассоциация Украины с Евросоюзом, ни вступление страны в НАТО. Конфликт может произойти и через 10, и через 50 лет, заметил замглавы Совбеза. Российская газета