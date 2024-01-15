Пока вы не уснули: Песков о «секретном плане» войны НАТО и России и взрыв в Баку

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Песков: ФРГ следует волноваться из-за вовлеченности в конфликт на Украине

Германиии следует волноваться из-за своей вовлеченности в украинский конфликт, а не из-за статьи газеты Bild о «секретном плане» нападения России на страны НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне Bild со ссылкой на некий «секретный» документ Бундесвера опубликовала план гипотетического нападения российских войск на восточный фланг альянса. Материал газеты был распространен другими СМИ.

«Германии стоит беспокоиться из-за своей серьёзной и непосредственной вовлеченности в конфликт на Украине», — подчеркнул Песков.

На Украине погиб самый опытный пилот ВСУ

МО Украины

На Украине погиб отставной генерал-майор ВСУ Станислав Павлович, который носил звание самого опытного пилота в украинской армии. Информация об этом поступила от воздушного командования «Запад» и украинских активистов.

«Отставной летчик ВСУ генерал-майор Станислав Павлович погиб на Украине», — передает сообщения командования и активистов издание «Военное обозрение». Сообщается, что его похоронили во Львове.

В небе над Японией заметили огненный шар

Японские интернет-пользователи делятся кадрами пролета над островами яркого «огненного шара» и сообщают о звуке взрыва. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, о необычном явлении сообщил в своем блоге в социальной сети X один из кураторов краеведческого музея города Хирацука в японской префектуре Канагава, отвечающий за астрономию Дайти Фудзии.

Он опубликовал запись с камер, установленных на его доме в городе Хирацука, а также с камеры в городе Фудзи префектуры Сидзуока. На кадрах видно, что в утреннем небе быстро движется какой-то объект.

Найден способ для Киева получить $300 млрд без конфискации активов РФ

Киев может заработать 300 миллиардов долларов на облигациях, обеспеченных будущими исками к Москве. О найденном способе украинскому правительству получить деньги без конфискации российских активов сообщает Reuters.

По данным агентства, использование репарационных облигаций поможет обойти проблемы, которые могут возникнуть в случае передачи Украине заблокированных за рубежом российских активов. Однако собрать такую сумму удастся лишь в случае, если бумаги купят западные правительства. Аналитики называют облигации настолько рискованными, что их покупатели могут потребовать большую скидку, и Украина не получит «ничего похожего на 300 миллиардов».

Названы политические последствия удара по Йемену для Байдена

Президент США Джо Байден, приняв решение начать удары по хуситам в Йемене, забил еще один «гвоздь в крышку гроба» поддержки со стороны избирателей-мусульман. Об этом со ссылкой на издание Newsweek пишет РИА Новости.

После начала военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа вооруженные группировки хуситов начали атаковать суда в Красном море. Их лидеры заявили о том, что нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не выведет свои войска из анклава.

Шария заподозрили в организации поджогов в Петербурге

Петербургская полиция проверяет причастность украинского блогера Анатолия Шария к восьми поджогам шин в подъездах в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет сегодня РИА Новости.

По словам источника издания, по делам о поджогах уже задержаны 14 человек, восемь из них - подростки.

Все потерпевшие говорят о том, что имеют отношение к блогеру Петру Луневу, называющему себя консультантом по криптовалютам. И связывают произошедшее с конфликтом Лунева и Шария.

В Баку произошел мощный взрыв

Телеграм-канал «Новости Азербайджана»

В столице Азербайджана Баку произошел мощный взрыв в мебельном цехе, на место происшествия прибыли 15 бригад скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики (TƏBİB).

Там рассказали, что происшествие произошло в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе. Информация о нем поступила в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи. 15 бригад скорой помощи были в срочном порядке направлены на место ЧП.

Новый "голый скандал": шоу Анастасии Волочковой хотят отменить

Общественное движение «Ветераны России» требует запретить экс-приме Большого театра Анастасии Волочковой проводить шоу после видео, где Джигурда снимает с нее штаны и трогает за грудь. Представители считают, что танцовщица подает плохой пример несовершеннолетним балеринам.

По мнению участников общественной организации, контакт с артисткой нанесет детям психологическую травму и негативным образом скажется на их психике, сообщает телеграм-канал SHOT.

На Australian Open исполнили "Калинку"

Болельщики российской теннисистки Анны Калинской поддержали ее на чемпионате Australian Open песней «Калинка». Видео, на котором запечатлен этот момент, опубликовало РИА Новости.

Как отмечает агентство, поддержку оценила и соперница Калинской, американка Кэти Волынец — она улыбалась, пока болельщики пели на русском. Родители Волынец — украинские эмигранты.

В России ограничили продажу скрывающих номера машин устройств

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и запретил продавать через интернет, в том числе и на Aliexpress, устройства для скрытия номера машины от камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные решения.