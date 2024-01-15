Названы политические последствия удара по Йемену для Байдена

Президент США Джо Байден, приняв решение начать удары по хуситам в Йемене, забил еще один «гвоздь в крышку гроба» поддержки со стороны избирателей-мусульман. Об этом со ссылкой на издание Newsweek пишет РИА Новости.

После начала военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа вооруженные группировки хуситов начали атаковать суда в Красном море. Их лидеры заявили о том, что нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не выведет свои войска из анклава.

В ночь на 12 января США и Британия нанесли удары с воздуха, кораблей и подлодок по объектам йеменских хуситов. Президент Джо Байден заявил, что удары «являются прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, в том числе с использованием противокорабельных баллистических ракет».

В свою очередь заместитель исполнительного директора Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) Эдвард Ахмед Митчелл назвал удары по Йемену «незаконными».

«С нашей точки зрения, этот удар, нанесенный без одобрения конгресса, является незаконным, опасным и в конечном итоге не принесет мира, а просто увеличит риск войны», — подчеркнул он.

А в соцсетях начал активно распространяться хештег #AbandonBiden (откажись от Байдена). Н содержит призыв к избирателям не голосовать за нынешнего главу Белого дома на предстоящих выборах президента США.

«Авиаудары в Йемене, начатые по приказу Байдена, похоже, стали еще одним гвоздем, забитым в гроб (поддержки) в лице его арабских и мусульманских избирателей», — говорится в статье.