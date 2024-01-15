Песков: ФРГ следует волноваться из-за вовлеченности в конфликт на Украине

Германиии следует волноваться из-за своей вовлеченности в украинский конфликт, а не из-за статьи газеты Bild о «секретном плане» нападения России на страны НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне Bild со ссылкой на некий «секретный» документ Бундесвера опубликовала план гипотетического нападения российских войск на восточный фланг альянса. Материал газеты был распространен другими СМИ.

«Германии стоит беспокоиться из-за своей серьёзной и непосредственной вовлеченности в конфликт на Украине», — подчеркнул Песков.