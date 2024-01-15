Японские интернет-пользователи делятся кадрами пролета над островами яркого «огненного шара» и сообщают о звуке взрыва. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, о необычном явлении сообщил в своем блоге в социальной сети X один из кураторов краеведческого музея города Хирацука в японской префектуре Канагава, отвечающий за астрономию Дайти Фудзии.

Он опубликовал запись с камер, установленных на его доме в городе Хирацука, а также с камеры в городе Фудзи префектуры Сидзуока. На кадрах видно, что в утреннем небе быстро движется какой-то объект.

Проанализировав данные, Фудзии пришел к выводу, что скорость «огненного шара» составляла 42,4 километра в секунду и он двигался от залива Сагами до префектуры Нагано.

Записи с камер с необычным явлением, которое росчерком пронеслось по утреннему небу, публиковали и другие пользователи соцсетей. Также появились сведения, что был слышен звук, похожий на взрыв.

«Это может свидетельствовать о падении метеорита», — считает куратор музея.