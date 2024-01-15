Петербургская полиция проверяет причастность украинского блогера Анатолия Шария к восьми поджогам шин в подъездах в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет сегодня РИА Новости.

По словам источника издания, по делам о поджогах уже задержаны 14 человек, восемь из них - подростки.

Все потерпевшие говорят о том, что имеют отношение к блогеру Петру Луневу, называющему себя консультантом по криптовалютам. И связывают произошедшее с конфликтом Лунева и Шария.

По данным РЕН ТВ, Петр Лунев и известный украинский блогер Анатолий Шарий создали криптофинансовую пирамиду. При этом сам Шарий остался без денег, «и речь может идти о 10 миллионах долларов».

Сам Лунев, который сейчас находится за границей, заявил о том, что «жгутся хаты, у родителей, родственников – всех, кто хоть как-то со мной был связан». Пострадавшие, среди которых и отец блогера, рассказали, что перед поджогами им поступали угрозы.

Схема поджога, по информации журналистов одна и та же, перед дверью квартиры поджигается покрышка.

«Итого: как минимум шесть поджогов в Петербурге и Ленобласти до Нового года и еще три – на Рождество», - говорится в статье.

Сам Анатолий Шарий, который сейчас живет в Испании, отказался комментировать ситуацию, заметив, что непричастен к поджогам.