Новый "голый скандал": шоу Анастасии Волочковой хотят отменить

Общественное движение «Ветераны России» требует запретить экс-приме Большого театра Анастасии Волочковой проводить шоу после видео, где Джигурда снимает с нее штаны и трогает за грудь. Представители считают, что танцовщица подает плохой пример несовершеннолетним балеринам.

По мнению участников общественной организации, контакт с артисткой нанесет детям психологическую травму и негативным образом скажется на их психике, сообщает телеграм-канал SHOT.

Анастасия Волочкова пока не отреагировала на нападки со стороны «Ветеранов России». Светская львица продолжает выкладывать в социальных сетях посты, где обвиняет Никиту Джигурду в предательстве.

«Джигурда, позор тебе. За твой ничтожный поступок по отношению ко мне. И выложенное видео из моего дома гостеприимного. Какая низость с твоей стороны», — написала балерина.