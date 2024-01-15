На Украине погиб самый опытный пилот ВСУ

На Украине погиб отставной генерал-майор ВСУ Станислав Павлович, который носил звание самого опытного пилота в украинской армии. Информация об этом поступила от воздушного командования «Запад» и украинских активистов.

При этом имеются сомнения в официальной версии его смерти. По одной из версий, генерал мог погибнуть в результате ракетного удара по военному аэродрому Украины. Также существует предположение о крушении Су-24 во время тренировки молодого пилота ВСУ. Кроме того, сообщается о похоронах еще двух офицеров, которые, по словам военных корреспондентов, также связаны с авиацией.