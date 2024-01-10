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США заявили об отказе от урана из России

США ищут новых поставщиков урана для реакторов следующего поколения, такое топливо Штаты получают из России.

На контракты минэнерго США намерено выделить $500 млн. Отмечается, что США хотят найти поставщиков высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU), обогащенного до 20%.

Германия предложила Армении деньги за антироссийские шаги

Германия заинтересована в скорейшем выводе российских пограничников из Армении, взамен на это и некоторые другие антироссийские шаги Берлин предлагает Еревану финансовую помощь.

Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили свои позиции под Новомихайловкой и Георгиевкой на Донецком направлении, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. По его словам, которые приводит ТАСС, противник сократил применение артиллерии на этом участке и нарастил применение беспилотных летательных аппаратов в целях экономии снарядов.

Две страны не подписали заявление Борреля о якобы передаче РФ ракет КНДР

Венгрия и Словакия стали единственными странами в ЕС, которые не подписали заявление с осуждением якобы передачи России северокорейских ракет. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, Венгрия и Словакия не были названы среди 48 стран, которые присоединились к опубликованному заявлению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и глав МИД.

Поставки нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» рухнули

Поставки нефти из РФ в Европу по трубопроводу "Дружба" в 2023 году снизились на 60%, однако потоки перераспределились в российские порты, говорится в сообщении "Транснефти".

"С начала прошлого года произошло перераспределение трубных поставок из нефтепровода "Дружба" (падение на 60%) в нефтепорты России (увеличение на 7,2%)", - сказано в сообщении.

Готовившего массовое убийство школьника задержали в Татарстане

Подростка, который собрался организовать массовой убийство одноклассников в кукморской средней школе № 4, задержали в Татарстане. Об этом в среду, 10 января, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, у пятнадцатилетнего подростка дома сотрудники правоохранительных органов нашли два ножа, топор, перцовый баллончик, балаклаву и тактические перчатки. У школьника также изъяли тетрадь, в которой он подробно расписал план расправы над своими одноклассниками.

Депутаты Рады блокировали трибуну

Заседание Верховной рады Украины было преждевременно прервано, чтобы остановить рассмотрение об увольнении замглавы комитета по вопросам нацбезопасности Марьяны Безуглой, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Уже блокируется трибуна, чтобы поставить постановление по Безуглой", - написал он в своем Telegram-канале.

Директор Агентства национальной безопасности США уйдет в отставку

Сенатор от американского штата Мэн Ангус Кинг заявил, что директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США Пол Накасоне собирается уйти в отставку. Об этом сообщает Bloomberg.

В Рослесхозе прокомментировали слух о вырубке Китаем сибирских лесов

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Утверждения, что Китай «скоро вырубит всю Сибирь», не имеют ничего общего с реальностью. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.

По его словам, в ведомстве «очень пристально следят» за лесами в России и «не надо бояться, что кто-то у нас их вырубит».

Экс-футболист Мамаев устроил дебош в самолете

Бывший игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва – Дубай авиакомпании Flydubai. Об этом пишет Telegram-канал Mash.