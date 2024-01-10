Депутаты Рады блокировали трибуну, требуя рассмотреть увольнение Безуглой
Заседание Верховной рады Украины было преждевременно прервано, чтобы остановить рассмотрение об увольнении замглавы комитета по вопросам нацбезопасности Марьяны Безуглой, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Уже блокируется трибуна, чтобы поставить постановление по Безуглой", - написал он в своем Telegram-канале.
Обсуждения вопроса снятия с должности Безуглой требовали депутаты от партий "Голос", "Батькивщина" и части "Слуги народа", но в итоге заседание было закрыто.
Напомним, Марьяна Безуглая стала популярна на волне критики главкома ВСУ Валерия Залужного, против которого она выступала как с трибуны Рады, так и в соцсетях.
В частности, в ноябре 2023 года она требовала ухода Залужного в отставку из-за отсутствия, по ее словам, четкого плана действий ВСУ на 2024 год. Также она критиковала весь украинский генералитет, "разделенный на внутренние фракции". Затем она выступила с обвинениями в адрес главкома ВСУ из-за его статьи в Economist, а затем заявила, что Залужный ведет себя как "обиженка". В конце 2023 года Безуглая высмеяла в соцсетях новую помощницу главкома ВСУ Залужного, назвав ту "курицей".