Депутаты Рады блокировали трибуну

Напомним, Марьяна Безуглая стала популярна на волне критики главкома ВСУ Валерия Залужного, против которого она выступала как с трибуны Рады, так и в соцсетях.

В частности, в ноябре 2023 года она требовала ухода Залужного в отставку из-за отсутствия, по ее словам, четкого плана действий ВСУ на 2024 год. Также она критиковала весь украинский генералитет, "разделенный на внутренние фракции". Затем она выступила с обвинениями в адрес главкома ВСУ из-за его статьи в Economist, а затем заявила, что Залужный ведет себя как "обиженка". В конце 2023 года Безуглая высмеяла в соцсетях новую помощницу главкома ВСУ Залужного, назвав ту "курицей".