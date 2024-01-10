Готовившего массовое убийство школьника задержали в Татарстане

Подростка, который собрался организовать массовой убийство одноклассников в кукморской средней школе № 4, задержали в Татарстане. Об этом в среду, 10 января, сообщил Telegram-канал Mash.

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По его данным, у пятнадцатилетнего подростка дома сотрудники правоохранительных органов нашли два ножа, топор, перцовый баллончик, балаклаву и тактические перчатки. У школьника также изъяли тетрадь, в которой он подробно расписал план расправы над своими одноклассниками.

В ходе следственных мероприятий также выяснилось, что подросток в интернете искал информацию о способах убийств и о том, как в домашних условиях сделать СВУ, передает Telegram-канал.

На текущий момент парень задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».