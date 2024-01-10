Готовившего массовое убийство школьника задержали в Татарстане

Готовившего массовое убийство одноклассников школьника задержали в Татарстане
Подростка, который собрался организовать массовой убийство одноклассников в кукморской средней школе № 4, задержали в Татарстане. Об этом в среду, 10 января, сообщил Telegram-канал Mash.
По его данным, у пятнадцатилетнего подростка дома сотрудники правоохранительных органов нашли два ножа, топор, перцовый баллончик, балаклаву и тактические перчатки. У школьника также изъяли тетрадь, в которой он подробно расписал план расправы над своими одноклассниками.
В ходе следственных мероприятий также выяснилось, что подросток в интернете искал информацию о способах убийств и о том, как в домашних условиях сделать СВУ, передает Telegram-канал.
На текущий момент парень задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».
Утром 7 декабря 14-летняя школьница пришла в школу с ружьем. Сначала она застрелила одноклассницу и ранила нескольких человек, после чего покончила с собой. По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». О том, что известно о трагедии и что грозит родителям нападавшей, — в материале «Вечерней Москвы».