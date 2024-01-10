Венгрия и Словакия стали единственными странами в ЕС, которые не подписали заявление с осуждением якобы передачи России северокорейских ракет. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, Венгрия и Словакия не были названы среди 48 стран, которые присоединились к опубликованному заявлению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и глав МИД.

В документе содержится осуждение якобы «экспорта и предоставления России северокорейских баллистических ракет», а также якобы «использование этих ракет Россией против Украины 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года».

При этом не указывается, предлагали ли Будапешту и Братиславе подписать это заявление.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого Дома Джон Кирби обвинил КНДР в поставках оружия России. По его словам, Вашингтон располагает фотографиями, на которых виден процесс транспортировки контейнеров с оружием из КНДР в Россию морским путем.