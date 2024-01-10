Директор Агентства национальной безопасности США уйдет в отставку

По словам Кинга, Накасоне покинет свой пост в начале февраля. В самом АНБ не стали комментировать эту информацию — в пресс-службе агентства заявили, что не обладают сведениями о запланированной отставке Накасоне. При этом в АНБ уточнили, что директор агентства должен был уволиться ещё в прошлом году, но этот процесс был отложен из-за сложностей с поиском нового кандидата на эту должность.