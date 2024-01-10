Директор Агентства национальной безопасности США уйдет в отставку
Сенатор от американского штата Мэн Ангус Кинг заявил, что директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США Пол Накасоне собирается уйти в отставку. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Кинга, Накасоне покинет свой пост в начале февраля. В самом АНБ не стали комментировать эту информацию — в пресс-службе агентства заявили, что не обладают сведениями о запланированной отставке Накасоне. При этом в АНБ уточнили, что директор агентства должен был уволиться ещё в прошлом году, но этот процесс был отложен из-за сложностей с поиском нового кандидата на эту должность.
«Я знаю, что он уходит, потому что только что был согласован его преемник», — заявил Ангус Кинг.
Ранее американист Владимир Васильев заявил, что болезнь главы Пентагона Ллойда Остина может стать причиной для его отставки.