В Рослесхозе прокомментировали слух о вырубке Китаем сибирских лесов

Утверждения, что Китай «скоро вырубит всю Сибирь», не имеют ничего общего с реальностью. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.

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По его словам, в ведомстве «очень пристально следят» за лесами в России и «не надо бояться, что кто-то у нас их вырубит».

«Конечно, что Китай вырубит Сибирь — это миф. Объем, который мы можем рубить ежегодно в России, это порядка 600 миллионов кубических метров. При этом в среднем ежегодно заготавливается около 200 миллионов, то есть, меньше, чем треть от того, сколько можно рубить», — пояснил Советников.

При этом глава Рослесхоза обратил внимание на то, что несколько лет подряд в России сажают больше леса, чем вырубают.

По данным Рослесинфорга, экспорт российских пиломатериалов по итогам 2023 года сократился на 7%, до 25 миллионов кубометров, а доля азиатских партнеров выросла на 12%. Основным импортером традиционно остается Китай.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао, которые хранятся на складах. Это связано с законом, направленным на борьбу с вырубкой лесов. Документ, вступивший в силу в июне прошлого года, запрещает продажу на территории ЕС кофе, какао, пальмового масла и каучука, произошедших из зон вырубки.