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Германия предложила Армении деньги за антироссийские шаги

Германия заинтересована в скорейшем выводе российских пограничников из Армении, взамен на это и некоторые другие антироссийские шаги Берлин предлагает Еревану финансовую помощь. ТАСС

По словам собеседника агентства, Германия намерена «втянуть Армению в антироссийскую политику Запада». Он добавил, что в Берлине заинтересованы в скорейшем выводе российских пограничников с армянской территории и проведении властями страны зачистки государственного аппарата от дружественно настроенных по отношению к России лиц. Парламентская газета

Взамен Берлин предлагает оказывать Еревану "финансово-техническую помощь" и способствовать удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в ЕС, сказал собеседник агентства. Российская газета

Германия предложила Армении деньги за антироссийские шаги
© ТАСС
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