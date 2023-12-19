Пока вы не уснули: правило No Russia для экспортеров и Путин о минусах армии РФ

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Путин рассказал о давней территориальной цели Польши

Польша все еще мечтает вернуть земли, которые в свое время отошли Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ.

По словам Путина, подобная позиция для Варшавы является «частью ее исторической памяти». Вместе с тем он отметил, что РФ не собирается вмешиваться в этот спор и готова поддержать диалог между Польшей и Украиной.

Евросоюз ввел для экспортеров правило No Russia

Совет Евросоюза в новом 12-м пакете санкций также официально обязал экспортеров европейских товаров прописывать в контрактах условие о том, что их не будут реэкспортировать в Россию или другую страну с целью дальнейшего использования на российской территории.

Шойгу назвал уровень зарплат военных на СВО

Уровень денежного содержания контрактников, добровольцев и мобилизованных, которые выполняют задачи в ходе спецоперации, составляет от 210 тыс. рублей и выше. Вопрос выплат держится на особом контроле, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Путин рассказал о выявленных в ходе СВО минусах армии

Специальная военная операция выявила ряд минусов, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. По его словам, надо наращивать число беспилотников, спутников, совершенствовать противовоздушную оборону.

Туск уволил все руководство польских спецслужб

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск уволил глав Агентства внутренней безопасности, Службы военной разведки, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства разведки и Службы военной контрразведки. Об этом сообщает Do Rzeczy.

Министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк рассказал, что новые руководители смогут самостоятельно выбрать своих заместителей и других подчиненных.

В Кремле отреагировали на отказ Норвегии разрешить экстренную посадку российского самолета

Unsplash

В Кремле не стали комментировать инцидент с отказом Норвегии принять в аэропорту российский самолет, на борту которого стало плохо пассажиру. Как объяснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, властям не хватает данных, чтобы оценить ситуацию.

Хакеры получили запись с призывом генерала ВСУ к госперевороту

Хакерская группа «Берегини» смогла получить доступ к записи разговора заместителя начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Родиона Тимошенко, где он критикует украинские власти и призывает к организации госпереворота. Об этом пишут «Известия».

Военнослужащий на аудиозаписи заявил о том, что в Киеве требуют от генштаба наступательных действий и не считаются с огромными потерями.

Акунин* прокомментировал обыски в издательстве, выпускающем его книги

Писатель Борис Акунин* (внесен в перечень террористов и экстремистов) считает, что обыски пройдут не только в московском издательстве «Захаров». Своим мнением автор поделился в Telegram-канале.

Против переизбрания Санду высказались большинство граждан Молдавии

EPA/ТАСС

Большинство граждан Молдавии высказались против переизбрания действующего президента республики Майи Санду на новый срок. Об этом свидетельствуют данные декабрьского опроса Института маркетинга и социологических опросов (IMAS).

Российские ТЦ назвали новые бренды, ставшие разочарованием года

Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин заявил, что сети, пришедшие на смену Zara и другим брендам Inditex, стали для российских ТЦ разочарованием года. Об этом сообщает РИА Недвижимость.