Шойгу: уровень зарплат военных на СВО составляет от 210 тыс. рублей
Уровень денежного содержания контрактников, добровольцев и мобилизованных, которые выполняют задачи в ходе спецоперации, составляет от 210 тыс. рублей и выше. Вопрос выплат держится на особом контроле, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Уровень денежного содержания военнослужащих по контракту, добровольцев и мобилизованных сбалансирован и составляет от 210 тыс. рублей в месяц и выше в зависимости от занимаемой должности и выполнения боевых задач. По инициативе министерства обороны производится оплата за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.
Шойгу подчеркнул, что все положенные выплаты производятся в установленные сроки.
"Вопрос выплат держится на особом контроле и в случае выявления каких-либо отклонений меры принимаются незамедлительно", - указал министр.