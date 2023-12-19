Шойгу: уровень зарплат военных на СВО составляет от 210 тыс. рублей

Уровень денежного содержания контрактников, добровольцев и мобилизованных, которые выполняют задачи в ходе спецоперации, составляет от 210 тыс. рублей и выше. Вопрос выплат держится на особом контроле, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Уровень денежного содержания военнослужащих по контракту, добровольцев и мобилизованных сбалансирован и составляет от 210 тыс. рублей в месяц и выше в зависимости от занимаемой должности и выполнения боевых задач. По инициативе министерства обороны производится оплата за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

С 1 октября зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств увеличили на 10,5 процента

Шойгу подчеркнул, что все положенные выплаты производятся в установленные сроки.

"Вопрос выплат держится на особом контроле и в случае выявления каких-либо отклонений меры принимаются незамедлительно", - указал министр.

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