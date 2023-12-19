"Уровень денежного содержания военнослужащих по контракту, добровольцев и мобилизованных сбалансирован и составляет от 210 тыс. рублей в месяц и выше в зависимости от занимаемой должности и выполнения боевых задач. По инициативе министерства обороны производится оплата за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.