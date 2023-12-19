Специальная военная операция выявила ряд минусов, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. По его словам, надо наращивать число беспилотников, спутников, совершенствовать противовоздушную оборону. News.ru

Президент также заявил о задачах оснащать в перспективе российские войска роботизированными комплексами. ТАСС

В перспективе стоит задача по оснащению Вооруженных сил РФ роботизированными комплексами и боевыми лазерами, оружием с искусственным интеллектом на новых физических принципах, отметил Путин. Парламентская газета