Хакеры получили запись с призывом генерала ВСУ к госперевороту

Хакерская группа «Берегини» смогла получить доступ к записи разговора заместителя начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Родиона Тимошенко, где он критикует украинские власти и призывает к организации госпереворота. Об этом пишут «Известия».

Военнослужащий на аудиозаписи заявил о том, что в Киеве требуют от генштаба наступательных действий и не считаются с огромными потерями.

«Давайте разбираться, что нам дороже, что дороже для Украины. Или мы продолжим попытки наступательных действий с десятками, сотнями тысяч трупов. Или заставим президента думать так, как это необходимо генеральному штабу, главкому ВСУ», - подчеркнул Тимошенко.

Он высказал уверенность, что если ситуацию не изменить, то в итоге «командовать верховному будет некем», а всю ответственность за происходящее возложат на генералитет.

«Что дальше будет с нами, я думаю, вам рассказывать не надо. Не важно, кто будет зачитывать приговор. (…) Наша победа возможна лишь в том случае, если решения будут принимать военные, а не политики с бизнесом», - заметил генерал-лейтенант.

Хакеры утверждают, что эта аудиозапись была сделана прослушивающими устройствами Службы безопасности Украины.

Накануне стало известно, что в кабинете личного помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Константина Бушуева найдены прослушивающие устройства. Также прослушка была найдена в кабинете, в котором Залужный планировал работать 18 декабря.