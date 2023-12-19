Путин рассказал о давней территориальной цели Польши

Польша все еще мечтает вернуть земли, которые в свое время отошли Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ.

По словам Путина, подобная позиция для Варшавы является «частью ее исторической памяти». Вместе с тем он отметил, что РФ не собирается вмешиваться в этот спор и готова поддержать диалог между Польшей и Украиной.

Глава государства добавил, что и многие жители западных регионов Украины хотели бы вернуться в состав стран, в которых территории ранее находились — в Польшу, Румынию или Венгрию. Вместе с тем Путин заявил, что в действительности единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была РФ.