Путин рассказал о давней территориальной цели Польши

Польша все еще мечтает вернуть земли, которые в свое время отошли Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ.

Путин рассказал о давней территориальной цели Польши
© ТАСС

По словам Путина, подобная позиция для Варшавы является «частью ее исторической памяти». Вместе с тем он отметил, что РФ не собирается вмешиваться в этот спор и готова поддержать диалог между Польшей и Украиной.

Глава государства добавил, что и многие жители западных регионов Украины хотели бы вернуться в состав стран, в которых территории ранее находились — в Польшу, Румынию или Венгрию. Вместе с тем Путин заявил, что в действительности единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была РФ.

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Напомним, что о планах Польши Путин заявлял в июле этого года. Тогда на совещании с членами Совбеза он заявил, что Варшава рассматривает возможность размещения своего воинского контингента на западе Украины с целью последующей оккупации этой территории. Подобные планы появились на фоне разочаровывающих результатов контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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