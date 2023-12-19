Против переизбрания Санду высказались большинство граждан Молдавии

Опрос проводился в период с 29 ноября по 16 декабря, в нем приняли участие 954 человека из разных населенных пунктов, погрешность составляет 3,2 п.п. Согласно этим данным, за Санду готовы голосовать до 30% избирателей (27,8% в сентябре), за ней следует Додон, которого поддерживают 24% (16% в сентябре), на третьем месте мэр Кишинева Иван Чебан с 8% (6% в сентябре). Если Санду встретится с Додоном во втором туре, то голоса распределятся следующим образом: Додон - 46%, Санду - 35%. ТАСС