Туск уволил все руководство польских спецслужб
Новый премьер-министр Польши Дональд Туск уволил глав Агентства внутренней безопасности, Службы военной разведки, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства разведки и Службы военной контрразведки. Об этом сообщает Do Rzeczy.
Министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк рассказал, что новые руководители смогут самостоятельно выбрать своих заместителей и других подчиненных.
Новым главой Службы военной контрразведки стал генерал Ярослав Строжик. Агентство разведки возглавила полковник Дорота Кавецка. Она стала первой женщиной-руководителем этой спецслужбы в истории Польши.
Кто возглавит остальные спецслужбы, пока неизвестно.
На прошедших в Польше парламентских выборах либеральная оппозиция опередила консерваторов, остававшихся у власти в течение восьми лет. Новое правительство возглавил Дональд Туск, который уже был премьером в 2007-2014 годах.