Туск уволил все руководство польских спецслужб

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск уволил глав Агентства внутренней безопасности, Службы военной разведки, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства разведки и Службы военной контрразведки. Об этом сообщает Do Rzeczy.

Министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк рассказал, что новые руководители смогут самостоятельно выбрать своих заместителей и других подчиненных.

Новым главой Службы военной контрразведки стал генерал Ярослав Строжик. Агентство разведки возглавила полковник Дорота Кавецка. Она стала первой женщиной-руководителем этой спецслужбы в истории Польши.

Кто возглавит остальные спецслужбы, пока неизвестно.