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Зеленский назвал условие территориальных уступок России

Без помощи Вашингтона Украина будет вынуждена уступить территории России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в США заявил сенаторам Конгресса, пишет The Washington Post (WP).

Китай пригрозил США контрмерами в ответ на санкции из-за России

Китайские власти примут ответные меры в связи с очередными санкциями из-за России, которые США применили в отношении частных лиц и компаний КНР. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Американская сторона должна немедленно исправить свои ошибочные меры, прекратить сдерживать и подавлять китайские предприятия, - подчеркнула она на брифинге. - Китай тоже предпримет необходимые шаги, мы будем решительно защищать законные права и интересы китайских компаний".

СМИ: Вместо Зюганова на выборы президента от КПРФ пойдет другой кандидат

КПРФ может выдвинуть председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова на выборы президента России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Захарова обратилась к приехавшим в Россию иностранцам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила благодарность иностранным гражданам, приехавшим в Россию, несмотря на исходящие извне угрозы.

"Спасибо вам всем, кто приехал в нашу страну сейчас в эти зимние дни, поменяв ваш привычный климат, поменяв ваше привычное расписание. Спасибо вам, кто приехал вопреки угрозам, проклятиям, шантажу, которые многие из вас испытывают на себе. Спасибо вам за эту откровенную, честную идущую от сердца любовь. Мы отплатим вам тем же, как мы делали всегда", - сказала она на сессии "Публичный диалог" в рамках Екатерининского форума.

Sky News: Байден изменил свою позицию о бессрочной поддержке Киева

РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Джо Байден изменил свою позицию о бессрочной поддержке Украины.

Смена позиции Байдена по поддержке Украины заставила Зеленского вздрогнуть, говорится в материале.

Тело замшеф-редактора «Комсомольской правды» нашли в Москве

Telegram-канал BAZA

Тело заместителя шеф-редактора "Комсомольской правды" Анны Царевой обнаружено в квартире жилого дома в Москве.

Уточняется, что 10 декабря журналистка в разговоре с родителями по телефону жаловалась на плохое самочувствие и повышенную температуру. На следующий день 35-летняя Царева перестала выходить на связь.

Куриные яйца в Россию завезут из двух стран

До конца недели ожидаются первые поставки куриных яиц из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. Уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики, сообщают 13 декабря в пресс-службе Минсельхоза.

В начале декабря ФАС призвала торговые сети временно заморозить наценку на куриные яйца на уровне 5%. При этом с 28 ноября по 4 декабря данный продукт подорожал на 4,23%, а в некоторых регионах рост достиг 11%. Кроме того, стало известно, что в регионах пройдут проверки в связи с ростом цен на куриные яйца.

Появились новые подробности об устроившей стрельбу в Брянске школьнице

Устроившая стрельбу в брянской гимназии школьница и ее сестра в день трагедии пошли в школу порознь. Новые подробности сообщает «Царьград».

По данным «Царьграда», сестра отправилась в школу почти на полчаса раньше. Вероятно, время после ее ухода девочка использовала для подготовки к нападению. Школьница взяла отцовский карабин, засунула его в тубус, положила в рюкзак бутыль с растворителем, спички и пачку патронов 16-го калибра.

В США задумались об отправке своих военных на Украину

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Соединённые Штаты могут отправить американских военных в зону боевых действий на Украине.

Об этом она написала в соцсети X (бывшая Twitter).

Минспорт Китая запретил хоккеистам участвовать в Кубке Первого канала