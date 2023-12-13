Тело замшеф-редактора «Комсомольской правды» нашли в Москве

Тело заместителя шеф-редактора "Комсомольской правды" Анны Царевой обнаружено в квартире жилого дома в Москве. ТАСС
Уточняется, что 10 декабря журналистка в разговоре с родителями по телефону жаловалась на плохое самочувствие и повышенную температуру. На следующий день 35-летняя Царева перестала выходить на связь. Газета.Ru
В квартире Царевой не было обнаружено признаков насильственной смерти девушки, в том числе каких-либо следов борьбы. Российская газета
По данному факту полиция проводит проверку. Вечерняя Москва