Тело замшеф-редактора «Комсомольской правды» нашли в Москве

Тело заместителя шеф-редактора "Комсомольской правды" Анны Царевой обнаружено в квартире жилого дома в Москве. ТАСС

Уточняется, что 10 декабря журналистка в разговоре с родителями по телефону жаловалась на плохое самочувствие и повышенную температуру. На следующий день 35-летняя Царева перестала выходить на связь. Газета.Ru

В квартире Царевой не было обнаружено признаков насильственной смерти девушки, в том числе каких-либо следов борьбы. Российская газета

По данному факту полиция проводит проверку. Вечерняя Москва

Тело замшеф-редактора «Комсомольской правды» нашли в Москве
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