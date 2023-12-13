Sky News: Байден изменил свою позицию о бессрочной поддержке Киева

Смена позиции Байдена по поддержке Украины заставила Зеленского вздрогнуть, говорится в материале. Так, по словам президента США, Вашингтон будет помогать Киеву "до тех пор, пока сможет". В случае прекращения американской помощи Европа тоже может расколоться во мнении по поводу поддержки Украины, предупредили журналисты. Российская газета