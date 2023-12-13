Зеленский назвал условие территориальных уступок России

Без помощи Вашингтона Украина будет вынуждена уступить территории России , заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в США заявил сенаторам Конгресса, пишет The Washington Post (WP). Деловая газета "Взгляд"

Зеленский заявил законодателям в США, что Украина не прекратит борьбу, однако без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, а украинские военные "неизбежно уступят территорию своему целеустремленному и хорошо вооруженному противнику". ТАСС