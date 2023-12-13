СМИ: Вместо Зюганова на выборы президента от КПРФ пойдет другой кандидат

КПРФ может выдвинуть председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова на выборы президента России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника, такой вариант отчасти «снижает усталость» от лидера КПРФ Геннадия Зюганова в партии, а также «снимает с него ответственность за результат». Кроме того, это бы закрыло тему выдвижения более ярких и непредсказуемых кандидатов.

Напомним, что президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Они впервые будут трехдневными — такое решение принял ЦИК по итогам голосования.