РИА Новости: вместо Зюганова от КПРФ готовят другого кандидата на выборы президента

КПРФ может выдвинуть председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова на выборы президента России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

СМИ: Вместо Зюганова на выборы президента от КПРФ пойдет другой кандидат
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По словам собеседника, такой вариант отчасти «снижает усталость» от лидера КПРФ Геннадия Зюганова в партии, а также «снимает с него ответственность за результат». Кроме того, это бы закрыло тему выдвижения более ярких и непредсказуемых кандидатов.

Напомним, что президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Они впервые будут трехдневными — такое решение принял ЦИК по итогам голосования.

8 декабря президент России Владимир Путин во время неформального общения с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» в Георгиевском зале Кремля заявил о том, что собирается выдвигаться на новый срок. 9 декабря инициативная группа по выдвижению Путина начала свою работу.

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