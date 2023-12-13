Захарова обратилась к приехавшим в Россию иностранцам

"Спасибо вам всем, кто приехал в нашу страну сейчас в эти зимние дни, поменяв ваш привычный климат, поменяв ваше привычное расписание. Спасибо вам, кто приехал вопреки угрозам, проклятиям, шантажу, которые многие из вас испытывают на себе. Спасибо вам за эту откровенную, честную идущую от сердца любовь. Мы отплатим вам тем же, как мы делали всегда", - сказала она на сессии "Публичный диалог" в рамках Екатерининского форума.