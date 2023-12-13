В США задумались об отправке своих военных на Украину

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Соединённые Штаты могут отправить американских военных в зону боевых действий на Украине.

Об этом она написала в соцсети X (бывшая Twitter).

Как отметила Грин, США хотят продолжения конфликта так долго, насколько возможно.

По её словам, когда у Украины закончатся мобилизационные ресурсы, США «вероятно захотят отправить туда мужчин военного возраста, потому что хотят этой войны с Россией».