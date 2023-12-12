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Захарова высказалась о возможности смены Зеленского на Залужного

Смена Владимира Зеленского на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного или любого другого украинского политика не изменит ситуации, поскольку они все являются марионетками в руках Запада. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

Ранее в РФ заявили, что в качестве возможных преемников Зеленского в Брюсселе рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича* (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и Виталия Кличко.

Захарова считает, что кого бы на Западе не выбрали «ситуация не изменится», поскольку «все они действительно из разряда марионеток в руках своих хозяев» — США, Великобритании и других. При этом, по ее словам, нельзя путать украинских военных с украинскими марионетками Вашингтона, ведь это «разные типажи».

Депутата Госдумы задержали в Москве

Депутата Государственной думы Олега Савченко задержали в Москве, после чего более часа держали в отделении полиции. Об этом стало известно во вторник, 12 декабря.

По информации Telegram-канала Shot, инцидент произошел в конце октября. Политик ехал на своем Mercedes по проспекту Маршала Жукова, когда его остановил патруль Росгвардии. Савченко показал удостоверение депутата с водительскими правами и сообщил, что спешит на пленарное заседание в Госдуму. В свою очередь, стражи порядка сообщили слуге народа, что его автомобиль находится в розыске в рамках уголовного дела.

Савченко хотел оставить автомобиль и поехать дальше, однако правоохранители задержали его, пригрозив ответственностью за неповиновение. Политика доставили в отделение в столичном районе Хорошево-Мневники, где он провел более часа. После этого ему заявили, что претензий к нему нет, и отпустили.

Генерал ВСУ заявил о масштабном наступлении российских войск

Российская армия начала масштабное наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях, заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тарнавский, отвечающий за оборону участка от Авдеевки до Запорожья. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Политика страны», подразделения ВС РФ наступают при активной поддержке авиации и бронетехники. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Два дня назад началось массовое наступление при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно используется авиация, — цитирует канал генерала.

Байден заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС 7 октября

Президент США Джо Байден заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский президент допустил ошибку во время выступления в Белом доме, когда поздравлял евреев с Ханукой. Он рассказывал историю о человеке, который потерял сына в ходе атаки, по ошибке назвав его «мой отец».

«После 7 октября мой отец… Отец вернулся в свой кибуц спасать оставшееся от его дома», — сказал Байден.

Экс-депутат рассказал о завещании Жириновского

Основатель и бывший председатель ЛДПР Владимир Жириновский оставил своим детям лишь 20 процентов состояния. Об этом в интервью MK.RU заявил бывший депутат Госдумы и экс-член фракции ЛДПР Василий Власов.

Как заявил Власов, являвшийся по мнению политолога Константина Калачева любимчиком Жириновского, еще десять процентов от состояния политик завещал Институту мировых цивилизаций, основанному первым главой ЛДПР.

«Чтобы вы понимали, даже в своем завещании, Жириновский оставлял 70 % средств — партии», — раскрыл Власов получателя остальной доли состояния политика.

ЦБ предупредил о новой схеме мошенников с пятитысячными купюрами

Банк России в Telegram-канале предупредил о новой мошеннической схеме, связанной с обновленными купюрами номиналом 5 тыс. рублей. Схему используют для того, чтобы красть деньги как офлайн, так и удаленно.

"Появилась новая мошенническая схема, связанная с обновленной 5000-рублевой банкнотой. В последние несколько месяцев схему используют, чтобы красть деньги и имущество - как удаленно, так и офлайн", - говорится в сообщении.

Финляндия откроет три крупнейших КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии намерено открыть крупнейшие контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета Ilta-Sanomat.

Ожидается, что премьер-министр республики Петтери Орпо объявит о принятии такого решения сегодня, а в силу оно вступит в ночь на четверг, 14 декабря.

«Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии — Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра», — отмечает издание.

Стало известно, как накажут водителей из-за шатдауна в ГИБДД

Если собственник автомобиля не успеет зарегистрировать его в ГИБДД в установленные законом сроки, то его ждет штраф. Об этом в «Газете.Ru» рассказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Во вторник стало известно, что технически зарегистрировать автомобиль невозможно — по всей России произошел массовый сбой в работе базы ГИБДД.

«Что касается регистрации автомобиля во время сбоя — это полная беда. По закону, если в течение 10 дней вы не поставите машину учет, это будет считаться административным правонарушением. Наказание за него предусмотрено статьей 19.22 КоАП. Независимо от того, выезжала ли машина на дорогу или все время после покупки стоял в гараже, ее собственник должен будет заплатить штраф в размере 2 тыс. рублей. Прибавьте еще сюда штраф за управление незарегистрированным автомобилем. Это еще 500 рублей. Санкции небольшие, но не очень приятные», — сказал Травин.

Киркоров назвал причину женитьбы на Пугачевой

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров назвал причину, по которой решил сделать предложение руки и сердца эстрадной певице Алле Пугачевой. Его слова приводит «Царьград».

По словам артиста, на серьезный шаг он решился после того, как увидел клип на песню «Сильная женщина плачет у окна» в «Голубом огоньке».

Тогда пение Пугачевой настолько тронуло его, что Киркоров почувствовал, что хочет жениться на певице.

«Думаю: "Может, Пугачевой сделать предложение?" И сделал, наглая рожа», — заявил исполнитель.

Российского гребца-чемпиона отправили в нокаут в Москве

100GV / YouTube

Чемпион Европы по гребле в составе сборной России Никаэль Бикуа-Мфантсе найден без сознания в столичном районе Западное Бирюлево. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, 37-летнего Бикуа-Мфантсе отправили в нокаут на вечеринке, куда его пригласили ученики из школы олимпийского резерва. О причинах конфликта не сообщается, сам бывший спортсмен избежал серьезных травм.