Экс-депутат рассказал о завещании Жириновского

Основатель и бывший председатель ЛДПР Владимир Жириновский оставил своим детям лишь 20 процентов состояния. Об этом в интервью MK.RU заявил бывший депутат Госдумы и экс-член фракции ЛДПР Василий Власов.

Как заявил Власов, являвшийся по мнению политолога Константина Калачева любимчиком Жириновского, еще десять процентов от состояния политик завещал Институту мировых цивилизаций, основанному первым главой ЛДПР.

«Чтобы вы понимали, даже в своем завещании, Жириновский оставлял 70 % средств — партии», — раскрыл Власов получателя остальной доли состояния политика.

Таким образом, каждому из троих детей Владимира Жириновского полагается лишь 6,6 процента состояния политика.

Кто еще может написать завещание, где ты своим троим детям оставляешь всего 20 %? Василий Власов

Также Власов сообщил, что партии от Жириновского досталось около двух миллиардов рублей.

«Владимир Вольфович оставил после себя партию полностью моторизованную — с точки зрения транспорта. А с точки зрения недвижимости – самую богатую и самую большую. Оставил около 2 млрд рублей», — сообщил бывший депутат.