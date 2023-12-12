Захарова высказалась о возможности смены Зеленского на Залужного

Смена Владимира Зеленского на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного или любого другого украинского политика не изменит ситуации, поскольку они все являются марионетками в руках Запада. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

Ранее в РФ заявили, что в качестве возможных преемников Зеленского в Брюсселе рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича* (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и Виталия Кличко.

Захарова считает, что кого бы на Западе не выбрали «ситуация не изменится», поскольку «все они действительно из разряда марионеток в руках своих хозяев» — США, Великобритании и других. При этом, по ее словам, нельзя путать украинских военных с украинскими марионетками Вашингтона, ведь это «разные типажи».