Депутата Госдумы задержали в Москве

Депутата Государственной думы Олега Савченко задержали в Москве, после чего более часа держали в отделении полиции. Об этом стало известно во вторник, 12 декабря.

По информации Telegram-канала Shot, инцидент произошел в конце октября. Политик ехал на своем Mercedes по проспекту Маршала Жукова, когда его остановил патруль Росгвардии. Савченко показал удостоверение депутата с водительскими правами и сообщил, что спешит на пленарное заседание в Госдуму. В свою очередь, стражи порядка сообщили слуге народа, что его автомобиль находится в розыске в рамках уголовного дела.

Савченко хотел оставить автомобиль и поехать дальше, однако правоохранители задержали его, пригрозив ответственностью за неповиновение. Политика доставили в отделение в столичном районе Хорошево-Мневники, где он провел более часа. После этого ему заявили, что претензий к нему нет, и отпустили.

Политик, в свою очередь, направил обращения в ГУ МВД России по Москве и Генпрокуратуру. Савченко попросил проверить законность его задержания с учетом депутатской неприкосновенности.

Предварительно, дубликатом номеров авто Савченко могли воспользоваться преступники, чтобы замести следы, поэтому госномер авто депутата внесли в базу розыска.